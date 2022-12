Mulher é sequestrada e esfaqueada pelo ex; homem foi morto pela PM

Homem fugiu com a ex para zona rural, onde foi baleado ao esfaquear a mulher

A ocorrência teve início em Itajubá, onde o homem agarrou a mulher na rua no momento em que ia para o trabalho, e a forçou a entrar no carro dele.

A PM de Itajubá recebeu a informação de que um homem armado com uma faca tinha sequestrado a mulher. Imediatamente, a polícia deu início ao rastreamento com todas as viaturas do turno de serviço.