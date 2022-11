Menina de 9 anos engasga com pedaço de sonda e é salva por equipe do Samu

Profissionais da área de saúde do Samu de Patrocínio retiraram o objeto da garganta da criança através de procedimento de aspiração (foto: Creative/Commons/Divulgação)

Uma menina de 9 anos, com a respiração gravemente comprometida devido a um engasgo provocado por um pedaço de sonda, foi levada por seus pais até a sede do Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu) de Patrocínio, na manhã de quinta-feira(10/11).

De acordo com um funcionário do hospital, que preferiu não se identificar, não havia nenhuma criança de nove anos, vítima de engasgamento, internada no local, quando houve o contato da reportagem.

O Hospital Santa Casa de Patrocínio também informou que a menina não estava no local.

O Samu de Patrocínio informou que a criança engasgou com um pedaço de sonda durante procedimento de traqueostomia.