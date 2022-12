Policiais salvam a vida de bebê ao orientar mãe por telefone em Minas

Cabo Renato Barros, à esquerda, ao lado do cabo Hércules, durante visita à casa da família de Daniel, de 1 ano e 4 meses, salvo durante atendimento por telefone (foto: PMMG/Divulgação) Um menino de apenas 1 ano e 4 meses foi salvo pela Polícia Militar no município de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, durante atendimento por telefone. Segundo os militares, a mãe acionou o 190 e, em desespero, pediu socorro para o filho que havia se engasgado. Nesta terça-feira (6/12), os policiais que atuaram no salvamento fizeram uma visita à família, que mora no Bairro de Lourdes.





No momento do salvamento remoto, quem estava do outro lado da linha era o cabo Renato Barros. Inicialmente, ele tentou acalmar a mãe com o objetivo de assegurar que ela estivesse em condições de realizar as manobras necessárias no bebê. “É um privilégio poder servir e ajudar em uma situação como essa”, pontuou o militar ao visitar a família na manhã desta terça-feira.

Trabalho em equipe

Enquanto Barros prosseguia no salvamento por telefone, o cabo Hércules acionou uma viatura policial e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ontem, ao chegarem na residência da família, os policiais e socorristas do Samu constataram que a mãe tinha conseguido desobstruir o engasgo.

“A gente não sabe quem está do outro lado da linha e o aperto que a pessoa está passando. Ao ligar, ela busca por socorro. Precisamos estar preparados e calmos para conseguir ajudar”, avaliou o cabo Hércules, que também visitou a criança nesta terça-feira.