Suspeito de estuprar a filha de 10 anos é encontrado em hospital de BH

De acordo com a Polícia Militar, o homem possui registros de maus-tratos e lesão corporal contra os filhos, além de uma passagem por roubo (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um homem está sendo acusado de estuprar a própria filha, de 10 anos, na última quinta-feira (1/12), no bairro Novo Horizonte, em Betim, na Grande Belo Horizonte. Segundo testemunhas, o suspeito, de 47 anos, persuadia o irmão da vítima com ameaças e agressões para que ele assumisse a culpa do caso.



O episódio veio à tona quando a menina relatou para uma vizinha sobre o estupro, e essa contou à madrasta das crianças. Na ocasião, o irmão, de 13 anos, que possui paralisia cerebral diplégica e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, teria escutado a conversa e, sentindo-se pressionado, agrediu a madrasta, cortou-se com uma garrafa e fugiu de casa, sendo encontrado pela Polícia Militar e levado até a UPA Norte.



Já a menina foi encaminhada para uma médica ginecologista, que comprovou o estupro e levantou a suspeita de que os abusos já aconteciam antes. A criança confirmou a versão e disse que as violências ocorriam duas vezes ao dia, quando estava sozinha em casa ou com o irmão distraído em alguma atividade passada pelo pai.



De acordo com informações dos familiares, o homem teria escapado da prisão em flagrante dando entrada no João XXIII, em Belo Horizonte. A Polícia Civil (PCMG) abriu uma investigação para apurar o caso e confirmou a hospitalização, mas não afirmou o motivo e nem a instituição.