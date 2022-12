São Bartolomeu inaugura presépio comunitário e dá boas-vindas ao Natal

Esse ano, moradores decidiram trabalhar com o bordado em tecido americano cru (foto: Simone Neves/Divulgação)

Os moradores do pequeno e aconchegante distrito de São Bartolomeu, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, dão as boas-vindas ao espírito natalino na noite desta terça-feira (6/12). A vila inaugurará a quarta edição do Presépio “Eu sou a luz do mundo”, que aos poucos tem se tornado uma tradição local para os 730 habitantes.



O presépio instalado na Capela de São Francisco de Paula, no topo de um outeiro no cemitério local, foi inspirado na vida do distrito, famoso pela produção de doces artesanais - em especial a goiabada -, pelo casario do século XVII e pelas belezas naturais do arredor.



Presépio está instalado na Capela de São Francisco de Paula (foto: Giselle Rocha/Divulgação)



Em 2021, o estilo de vida charmoso levou São Bartolomeu a ser uma das três localidades brasileiras a concorrer ao posto de



Força Comunitária

Desde 2019, as peças são feitas em sua totalidade pelos moradores. Com reuniões de planejamento desde outubro, a comunidade optou por fazer do tema o bordado. "A ideia não é contratar um artista para fazer o presépio. É fazer com que as pessoas da comunidade criem e desenvolvam o nosso natal. É um trabalho comunitário mesmo", frisa Simone.

No primeiro ano do presépio, a comunidade confeccionou peças em argila, tingidas com pigmentos naturais. Em 2020 foram usadas folhas de palmeiras e cascas do entorno da capela e seu jardim. Em 2021 foram utilizadas sementes.





No primeiro ano do presépio, a comunidade confeccionou peças em argila, tingidas com pigmentos naturais. Em 2020 foram usadas folhas de palmeiras e cascas do entorno da capela e seu jardim. Em 2021 foram utilizadas sementes.





Presépio é feito com o esforço comunitário; na foto as peças de 2021 (foto: Giselle Rocha/Divulgação)





Além do presépio, as casas da rua central do distrito recebem guirlandas feitas com restos de folhas e cipó pelos moradores e recebem, além de uma iluminação especial junto da capela que reforça o espírito natalino.

No evento que começa às 20h desta terça (6/12) ainda está prevista uma benção ao presépio, com apresentações da Banda do Rosário de Ouro Preto e do coral das crianças da escola local, bem como a partilha de um bolo confeitado. A atração poderá ser visitada até o dia 5 de janeiro, de 10h às 20h.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Rafael Arruda