Helicóptero cai em Contagem e risco de explosão mobiliza bombeiros

Helicóptero cai com dois tripulantes, em Contagem (foto: CBMMG/Reprodução ) A queda de um helicóptero em Contagem, na Grande BH, mobiliza o Corpo de Bombeiros desde o início da manhã desta segunda-feira (11/4). O acidente ocorreu na rua Hibisco, próximo ao posto de aviação, no Bairro Chácara Boa Vista.







A aeronave pertence à Escola de Aviação Civil (EFAI). Ainda de acordo com o CBMMG, um dos tripulantes foi identificado como Alexandre Mitkiewicz, habilitado como piloto e policial militar do Ceará. Ele está estável e sendo levado no momento para o hospital pela viatura USA dos militares. "Seu quadro estava mais tranquilo", afirmou o major Dias, do CBMMG.





Já o piloto da aeronave, aind anão identificado, foi encaminhado no helicóptero dos bombeiros ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, onde recebe os atendimentos médicos necessários. "Ele está estável, orientado e consciente, porém requer um pouco mais de cuidado", explicou o major



Vítima foi encaminhada ao hospital João XXIII, em Belo Horizonte (foto: CBMMG/Reprodução )





Aguarde mais informações.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais