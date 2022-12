Chuvas em Minas: número de desalojados sobe quase 45% em 24 horas

Até o momento, oito pessoas morreram em decorrência das chuvas (foto: Leandro Couri /EM/D.A Press) A quantidade de desalojados pela chuva só cresce em Minas Gerais. Nas últimas 24 horas, o número passou de 4.843 para 6.999 pessoas, segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual. O aumento de 45% foi registrado nesta sexta-feira (23/12).









O número de desabrigados também cresceu. Neste caso, as pessoas necessitam de abrigo público, como moradia temporária. Até esta sexta, o Estado registrou 1.443 pessoas desabrigadas por causa do período chuvoso.

Oito pessoas morreram. O último óbito foi no município de Governador Valadares, no domingo passado (18).





O boletim da Defesa Civil de Minas Gerais também indica que no município de Gonzaga, no Vale do Rio Doce, 42 famílias estão ilhadas, pois os acessos à zona rural foram interrompidos pelo volume de chuva. Enquanto em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, cerca de 18 estradas estão obstruídas por queda de barreiras.