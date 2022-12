BH: vai chover no Natal?

Nos últimos dias, a cidade registrou chuvas intensas (foto: Ramon Lisboa /EM/D.A Press - Arquivo) Os belo-horizontinos estão com um olho na preparação da ceia de Natal e o outro na meteorologia. Depois de dias de muita chuva, será que vai ter tempestade durante a festa?





Amanhã e no dia de Natal, o céu fica nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva.





No sábado, os termômetros devem oscilar entre 16°C e 28°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 55% à tarde. Já no domingo, o céu fica nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima deve ser de 17 °C, e a máxima, 27 °C. No período da tarde, a umidade relativa do ar mínima deve girar em torno de 60%.