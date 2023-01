Chuva em BH: limpeza retira 1 tonelada de resíduos das ruas

Conforme a prefeitura de BH, os resíduos foram encaminhados para o aterro sanitário de Macaúbas, em Sabará (foto: Jair Amaral /EM/D.A Press) Mais de uma tonelada de lama e galhos foi retirada das ruas de Belo Horizonte desde o início do período chuvoso, em setembro de 2022. A limpeza realizada pelos funcionários da Superintendência de Limpeza Urbana da capital (SLU) contou com o auxílio de caminhões.





Conforme a Prefeitura de BH (PBH), os resíduos são encaminhados para o aterro sanitário de Macaúbas, em Sabará. O trabalho dos garis consiste em, além de recolher o lixo que fica espalhado, raspar e remover a lama das vias. O trabalho é concluído com a lavação das ruas, que até o momento já demandou 414 mil litros de água.

Também houve a necessidade de usar máquinas e caminhão hidrojato nos trabalhos.

Confira o acumulado de chuvas até esta quinta-feira (5/1):

Barreiro: 123,7

Centro Sul: 120,9

Leste: 67

Nordeste: 60

Noroeste: 107,8

Norte: 64,4

Oeste: 117

Pampulha: 67,8

Venda Nova: 65,8

Período chuvoso em Minas

A Defesa Civil de Minas Gerais informou que o estado vai entrar no momento mais delicado do período chuvoso. Segundo o gabinete, nas próximas 48 horas o volume de água pode atingir até 150 milímetros em algumas regiões, como parte da Zona da Mata, Leste, Noroeste e Oeste.

A orientação é para que as pessoas evitem trafegar em áreas de risco, seja a pé ou dentro de veículos, em razão da força que as chuvas podem exercer. O risco geológico que acarreta em desabamentos e deslizamentos de encostas no estado também é uma preocupação devido ao encharcamento do solo.

Em alguns locais, a instabilidade pode causar sérios danos a residências, reforçando a necessidade de atenção dos moradores aos sinais de colapso, como rachaduras e frestas em muros, estufamento e frestas em piso, janelas e portas com dificuldade para serem fechadas, árvores e postes com inclinação anormal.