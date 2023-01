Carandaí tem maior volume de chuvas registrado no Brasil

Defesa Civil Estadual alerta para a possibilidade de até 200 mm de chuva nos próximos dias (foto: Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





Nas últimas 24 horas, o município de Carandaí, na região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais, registrou o maior índice de chuva do Brasil.





Segundo levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), foram registrados 117,1 mm de chuva na estação pluviométrica de Hermilio Alves.





A Defesa Civil Estadual emitiu alerta para a possibilidade de chuvas intensas em Minas Gerais , podendo chegar até a 200 mm. As regiões Central, Zona da Mata e Campo das Vertentes, de acordo com os modelos meteorológicos utilizados pelo órgão alertam para a maior incidência de chuvas intensas nestas localidades.









Em contato com a Defesa Civil de Carandaí, a reportagem do Estado de Minas apurou que não houve ocorrências de destaque nos últimos dias devido às fortes chuvas. O órgão municipal salientou que está intensificando as ações de prevenção com a população para evitar desastres.