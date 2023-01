Defesa Civil alerta para ''grande volume de chuva nos próximos dias''

Belo Horizonte se encontra dentro da zona mais crítica a de perigo de chuvas fortes (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

A intensidade das chuvas em Minas Gerais deve aumentar consideravelmente nos próximos dias segundo informações do boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já emitiu três alertas de chuvas fortes válidos até quinta-feira (05/01) para todos os municípios mineiros. BH está na zona de perigo mais crítico.





De acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG), a quarta-feira (04/01) "será mais um dia de instabilidades em Minas Gerais. Pancadas de chuva, por vezes fortes, são esperadas em praticamente todo o estado, ainda como consequência da combinação entre aquecimento diurno e disponibilidade de umidade", informa o órgão."A partir da próxima quinta-feira (05/01), a tendência é de intensificação das chuvas , devido a configuração do canal de umidade entre a Amazônia e as Regiões Centro Oeste e Sudeste. Há a possibilidade de configuração de um episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul, direcionado para grande parte de Minas Gerais, resultando em grande volume de chuva nos próximos dias", alerta a Cedec-MG.As inundações, deslizamentos e outras tragédias provocadas pela estação chuvosa 2022/2023 já mataram 14 pessoas, quase metade do registrado na anterior, 2021/2022, que registrou 30 vidas perdidas. Até o momento, foram registrados 1.604 desabrigados (não podem retornar a suas casas), 7.463 desalojados (deixaram momentaneamente o local onde vivem) e 124 municípios em situação de emergência em Minas Gerais devido às chuvas.O alerta para perigo de chuvas fortes do Inmet abrange 470 municípios, incluindo Belo Horiozonte, prevendo chuvas de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia e ventos intensos (60 a 100 km/h). Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.



Em 2023, a Defesa Civil de Belo Horizonte já recebeu 66 solicitações via telefone 199. Grande parte dos atendimentos foram para vistorias em imóveis particulares nas regionais Noroeste, Norte e Centro-Sul.



Foram registrados um abatimento do solo, um dano ou destruição de habitação, dois desabamentos de muro, um deslizamento de encosta, uma enchente ou inundação, três erosões, seis infiltrações, uma queda de revestimento, sete trincas, 12 infiltrações e três rachaduras em muros.



Foram relatados também que se encontram em risco de dano ou destruição sete habitações, 11 muros podem desabar, uma encosta está em risco de deslizamento, cinco pontos correm perigo de enchentes ou inundações quatro estão sob ameaça de escorregamentos e deslizamentos, segundo a Defesa Civil de BH.



Além da capital, as regiões afetadas são o Triângulo Mineiro, o Alto Paranaíba, a Central Mineira, o Oeste de Minas, o Sul de Minas, o Sudoeste de Minas, o Campo das Vertentes, a Zona da Mata, a Metropolitana de Belo Horizonte, o Noroeste de Minas, o Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha.



Estão sob risco potencial de chuva, com até 50 milímetros por dia, as regiões da Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Metropolitana de Belo Horizonte, o Noroeste de Minas e a Central Mineira.