Chuvas em Minas: número de mortes sobe para 21 no estado

Pelo menos 14 municípios já registraram mortes em Minas (foto: Sala de Imprensa CBMMG/Divulgação) A Defesa Civil de Minas Gerais informou, nesta quarta-feira (11/1), que 21 pessoas morreram no estado na atual temporada de chuvas.





Em 14 municípios mineiros já foram registrados mortes. Antônio Dias é a cidade com maior número de óbitos notificados, cinco ao todo. Caldas, Grão Mogol e Santa Luzia registraram dois cada uma.





No distrito de Barra Alegre, em Antônio Dias , durante a madrugada de domingo (8), uma forte chuva atingiu a região e aproximadamente 50 residências foram atingidas.









Três pessoas foram arrastadas até o córrego, mas foram resgatados Nessa terça-feira (10), os Bombeiros conseguiram encontrar o corpo do jovem de 25 anos, que estava desaparecido. A vítima, segundo os militares, estava a 38km do local do acidente.





De acordo com o boletim, o corpo foi achado no local conhecido como Prainha, em Coronel Fabriciano.