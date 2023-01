Após três dias de buscas, bombeiros encontram corpo no Rio Piracicaba

Corpo foi encontrado cerca de 38 km distante de onde desapareceu (foto: Foto: Sala de Imprensa CBMMG/Divulgação)

Equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) encontraram o corpo de um jovem de 24 anos, que estava desaparecido desde o último domingo (8), após as fortes chuvas em Antônio Dias, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.