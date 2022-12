Encontrado o corpo de adolescente, quarta vítima de deslizamento no Natal

Bombeiros localizaram o corpo do adolescente desaparecido na Barragem da Usina de Sá Carvalho (foto: Sala de Imprensa (CBMMG))

Bombeiros vasculham o Rio Piracicaba há cinco dias na procura por Luan, uma das quatro vítimas das chuvas (foto: Sala de Imprensa (CBMMG))

Os bombeiros encontraram na manhã desta quinta-feira (29/12), em uma represa do Rio Piracicaba, o corpo do adolescente desaparecido depois do desabamento que destruiu residências e matou outras três pessoas na noite de Natal, em Antônio Dias, no Vale do Rio Doce. A situação de emergência decretada na cidade foi reconhecida por Zema.Luan Gonçalves Rodrigues, de 12 anos, foi localizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) depois de cinco dias de buscas. O garoto é a 14ª morte das chuvas em Minas Gerais. "Ele foi reconhecido por um parente e seu corpo removido, por volta das 7h para uma funerária local", informou o tenente Rafael Vitor Marques, da corporação.O local onde ele foi encontrado fica a cerca de 4 quilômetros do local da tragédia, o bairro ribeirinho de Vila do Carvalho, em Antônio Dias. O corpo estava próximo ao maciço da Barragem de Antônio Dias, onde funciona a Usina Hidrelétrica de Sá Carvalho.Na madrugada do domingo de Natal (25/12), uma encosta deslizou engolindo quatro casas, ruas, carros, postes e estruturas urbanas no seu caminho, no povoado de Vila do Carvalho, na zona rural de Antônio Dias. Chovia muito no momento do desabamento.Além de Luan, foram removidos pelo CBMMG os corpos das irmãs Marli Custódio dos Santos, 51 anos, e Aparecida de Fátima, de 54. O corpo de Bruna Santiago de Paula, de 18 anos, foi encontrado na manhã seguinte. Outras 11 pessoas foram resgatadas com vida pelos militares do Corpo de Bombeiros. Destas, ainda permanecem internadas duas.Antônio Dias está entre os 447 municípios mineiros sob alerta potencial de chuvas intensas lançado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), sendo que 703 municípios estão sob risco, abrangendo 82% do estado, como mostrou a reportagem do Estado de Minas. Em decreto publicado nesta quinta-feira (29/12), o governador Romeu Zema reconheceu o Decreto Municipal nº 63, de 25 de dezembro de 2022, da Prefeitura Municipal de Antônio Dias, que declarou situação de emergência nas áreas do município afetadas por chuvas intensas.Com a publicação do decreto "os órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil ficam autorizados a prestar apoio suplementar ao município, mediante prévia articulação com o órgão de coordenação do sistema, em nível estadual, e de acordo com o planejado", diz o documento.O município teve a festa de Ano Novo cancelada em razão da tragédia e recebe doações para auxiliar os atingidos. Desde a quarta-feira (28/12) técnicos do Serviço Geológico do Brasil (SGB) iniciaram uma ação emergencial para mapear as áreas de risco em apoio à Coordenadoria estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG) e à Defesa Civil Municipal.A cidade de Antônio Dias está entre os 195 municípios já avaliados pelo SGB para a identificação e classificação das áreas de risco geológico. Segundo o relatório do trabalho realizado em 2017, foram identificados 45 setores de alto e muito alto risco de deslizamento e erosão, onde viviam, até então, cerca de 500 pessoas.Chegaram a ser empenhados nas ações 45 profissionais estaduais, entre policiais e bombeiros militares, oito viaturas empregadas, duas guarnições da Defesa Civil Estadual uma aeronave da Polícia Militar e maquinário e pessoal da prefeitura de Antônio Dias.