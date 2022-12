Vídeo: filhote de gato preso dentro de parede é resgatado em Minas

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais fez um resgate um tanto inusitado na manhã desta quinta-feira (29/12), no Bairro Bom Jardim, em Ipatinga, na Região do Vale do Rio Doce. Um filhote de gato ficou preso dentro de uma parede de gesso.









De acordo com a corporação, no local era possível ouvir os miados do filhote. Para que ele fosse retirado do local em segurança, foi necessário fazer um furo na placa de drywall.





Após ser salvo, o gatinho foi encaminhado pela Guarnição do CBMMG, para o Centro de Zoonoses de Ipatinga (foto: CBMMG / Divugalção)