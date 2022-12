Idoso tem corpo queimado após explosão em lanchonete em Minas

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais é chamado para combater explosão em lanchonete em Divinópolis (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais)

Uma explosão em uma lanchonete em Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas, causou queimaduras em grande parte do corpo de um senhor de 63 anos, nesta quinta-feira (29/12). O homem recebeu os primeiros atendimentos médicos até a chegada do SAMU e, posteriormente, foi encaminhado para um hospital da região.O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi chamado por volta das 12h30. A suspeita é que um vazamento de gás dos três botijões, usados para a produção de salgados que a vítima comercializava, tenha causado a explosão.No combate às chamas, foi constatado que duas válvulas estavam rompidas, e um terceiro botijão foi danificado, mas nenhum deles chegou a explodir. As primeiras suspeitas é que a ocorrência seja fruto do vazamento de gás.A Polícia Civil foi chamada para averiguar o que causou a explosão.