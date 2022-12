Dengue: número de mortes em Minas tem aumento de 983% em 2022

Conforme o boletim epidemiológico divulgado pelo Governo Estadual, outras 19 mortes pela dengue estão em investigação (foto: Pixabay / Reprodução) Sessenta e cinco pessoas morreram em Minas Gerais em decorrência da dengue, em 2022. O número é 983% maior do que o registrado em 2021, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. No último ano, seis óbitos foram confirmados. Conforme o boletim epidemiológico divulgado pelo Governo Estadual, outras 19 mortes ainda estão em investigação.

Araxá, na Região do Alto Paranaíba, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e Unaí, na Região Noroeste do estado, são as cidades que, até a última segunda-feira (26/12), registraram mais óbitos em decorrência da doença transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti, com seis casos em cada uma. Em seguida está Carmópolis de Minas, na Região Centro-Oeste.





Zika e Chikungunya

Em relação à febre Chikungunya, também transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti, 5.367 casos e um óbito já foram confirmados em Minas. Já, no caso do Zika Vírus, 25 pessoas testaram positivo, e nenhuma morreu no Estado, até o momento.