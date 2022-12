Simpatias de fim de ano: veja como atrair prosperidade e amor em 2023

Com mais de 20 anos de experiência, a terapeuta holística Simone Guimarães, que usa as cartas como mecanismo de orientação, explica que a maioria dos clientes busca simpatias ligadas à prosperidade material e profissional e ao amor (foto: Jair Amaral/EM/DA PRESS)





Com mais de 20 anos de experiência, Simone, que usa as cartas como mecanismo de orientação, explica que a maioria dos clientes busca simpatias ligadas à prosperidade material e profissional e ao amor. “Esses trabalhos são formas de usar as energias que nos rodeiam ao nosso favor. Por isso, é muito importante vibrar na frequência correta, ou seja, se sentir na realização daquilo que deseja”.



Com a chegada do Ano Novo, é normal esperar que a vida irá melhorar dali em diante. Para poder concretizar objetivos futuros, quem procura amor, saúde, dinheiro e até mesmo um novo emprego pode recorrer as “simpatias de fim de ano”. De acordo com dados do Google Trends referentes a 2021, as pesquisas dos brasileiros pelo termo dobraram em dezembro, tendo alcançado o seu pico na última semana do mês.Segundo a terapeuta holística Simone Gonçalves Guimarães, a demanda é intensa durante esta época, pois as pessoas querem saber como entrarão no novo ano energeticamente e também almejam uma “limpeza espiritual”. “Além disso, há as previsões, com o intuito de mostrar as energias que estão sendo favorecidas”.Com mais de 20 anos de experiência, Simone, que usa as cartas como mecanismo de orientação, explica que a maioria dos clientes busca simpatias ligadas à prosperidade material e profissional e ao amor. “Esses trabalhos são formas de usar as energias que nos rodeiam ao nosso favor. Por isso, é muito importante vibrar na frequência correta, ou seja, se sentir na realização daquilo que deseja”.

Simpatias para conquistar um amor



Para quem está a procura de um novo amor em 2023, a terapeuta holística recomenda um banho de champanhe no primeiro dia do ano. A pessoa deverá tomar um banho normal e, logo após, jogar a bebida no corpo, do ombro para baixo. Porém, ela alerta que trazer amor é relativo, já que isso poderá desencadear sentimentos não correspondidos ou pessoas que não atenderão as expectativas. “É preciso desejar alguém que tenha sintonia de alma e esteja na mesma frequência. O segredo é saber pedir”.

Simone ressalta que a pessoa precisa estar feliz e sentir a felicidade que gostaria realizar durante o banho. “Mais do que fazer a simpatia, tenho que vibrar. É igual uma oração, ou seja, não adianta rezar, se não vibra naquilo que quero, não só naquele momento, mas durante todo o dia”.





Outra opção é comprar quatro rosas - com as cores vermelha, rosa, branca e amarela - e colocar as pétalas em uma água para ferver. Depois é só acrescentar o champanhe e jogar no corpo do ombro pra baixo. No banho, a pessoa também deve mentalizar coisas boas, conforme a área da vida que ela deseja realizações.





Para atrair dinheiro



Para atrair dinheiro, Simone aconselha tomar um banho de sal grosso, de preferência com três galhos de alecrim, no dia 31 de dezembro. Deve-se colocar três colheres do condimento em 500 ml de água fervente e, em seguida, completar com água fria. Após o banho normal, basta jogar o preparo no corpo, do ombro para baixo, e orar para que Nossa Senhora do Desterro tire toda a energia negativa.





No dia 1º de janeiro é necessário acender uma vela dourada comum em um prato, fazendo um círculo com açúcar mascavo e canela no contorno da louça. Depois, é preciso rezar para San Germain ou Santa Onofre. “A pessoa deverá pensar na abundância e prosperidade que ela gostaria no novo ano. Além disso, sentir a energia da luz dourada é importante, como se o desejo estivesse ao seu encontro”. (confira as orações abaixo)





Oração de San Germain





Saint Germain, magnetize o meu Eu interior com sua energia de Abundância e Prosperidade para que eu desenvolva a minha Prosperidade interna, liberando o magnetismo necessário para realizar o que desejo.





Oração de Santo Onofre





Meu glorioso Santo Onofre, que pela Divina Providência fostes vós santificado e hoje estais no círculo da Providência Divina, confessor das verdades, consolador dos aflitos.





Vós, às portas de Roma, viestes encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo e a graça pedistes para não pecar. Assim como pedistes e recebestes sua graça, eu vos peço a minha.





Meu glorioso Santo Onofre, peço-vos que me façais esta esmola para eu bem passar; vós que fostes pai dos solteiros, sede também para mim. Vós que fostes pai dos casados, sede também para mim. Vós que fostes pai dos viúvos, também sede para mim, meu glorioso Santo Onofre, por meu Senhor Jesus Cristo, por sua mãe Santíssima, pelas cinco chagas de Jesus, pelas sete dores de Nossa Santíssima Mãe Maria, pelas almas Santas Benditas, por todos os anjos e Santos do Céu e da terra. Peço-vos que me concedais a graça de (diga a graça desejada).





Meu glorioso Santo Onofre, pela sagrada paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, pela Santa Cruz em que morreu, pelo sangue derramado na cruz, peço-vos que impetreis essa graça de que tanto necessito e espero ser atendido (a) num tempo menor que 40 dias, conforme o que vós dissestes com a vossa sagrada boca.





Quem fizer esta oração não terá fome, sede, desgosto, não padecerá, não terá angústia, nem lhe faltará dinheiro! Em nome de Jesus, Amém”.





Orientação: para alcançar a graça desejada, essa oração de Santo Onofre deverá ser repetida por quarenta dias, mesmo tempo determinado para resposta.





Para conseguir realização profissional



Saber pedir também é importante quando envolve o campo profissional. Segundo a terapeuta holística, pessoas que estão buscando uma recolocação no mercado de trabalho, precisam entrar em sintonia com a prosperidade na passagem de ciclo. “Nunca pedimos a Deus emprego, porque geralmente isso significa trabalhar muito e ganhar pouco. Então, o ideal é pensar em algo que te fará feliz e prosperar financeira e profissionalmente”.

Além disso, quem procura realização profissional deve comprar uma vela dourada, acender e fazer uma oração para San Germain ou Santo Onofre. Logo após, a pessoa poderá fazer o pedido.





Para ter saúde



Em relação à saúde, Simone ressalta que o importante é agradecer. “Nunca peça ao universo saúde, porque, ao fazer isso, a pessoa estará dizendo que não tem. Por isso, estará sintonizando com a vibração da escassez. O ideal é ser grato, pois, assim, você estará firmando e abençoando a saúde que já tem”. Ainda segundo ela, é importante se imaginar rodeado por uma luz verde esmeralda durante a passagem do ano.





Cores para passar na virada



Há também quem acredite que as cores das roupas usadas no réveillon conseguem trazer sorte e ajudam a concretizar novos objetivos. De acordo com Simone, cada cor remete a um significado e consegue vibrar energias diferentes. Enquanto o branco representa paz, por exemplo, o azul atrai equilíbrio. Quem quer um ano de alegria, intensidade e amor, deve passar de vermelho ou rosa. Já a prosperidade está associada ao verde ou dourado.





Apesar de haver uma crença que passar o Ano Novo de preto é ruim, a mulher explica que a cor é responsável por absolver os sentimentos. “Se a pessoa estiver feliz, ela ficará ainda mais. Caso contrário, o mesmo ocorrerá. Por isso, não é recomendado para quem estiver deprimido ou triste. Nestes casos, cores mais fortes trarão coisas mais positivas”. Em contrapartida, o branco reflete os sentimentos para os outros.







A terapeuta holística garante que o mais imprescindível é fechar os olhos, dar um passo à frente e pensar em todas as coisas boas que gostaria de realizar. “O passo significa a entrada do novo ciclo. Outro ritual é mentalizar com alegria e agradecer a entidade de preferência. Sinta esse ser espiritual junto a você, trazendo toda a energia positiva”.





'A mudança começa por dentro'



A engenheira civil Marina de Freitas, de 31 anos, costuma fazer rituais durante o réveillon há mais de sete anos. Segundo ela, toda dinâmica de trabalho envolve não somente velas, banhos, rosas e escrever os desejos, mas também muita fé. “Na minha perspectiva, a melhor forma de trabalhar é a oração e a imaginação. Esses dois mecanismos não são materiais, mas sim nossos. Por isso, a mudança começa por dentro”, explicou.





A mulher afirma que, para conseguir alcançar os objetivos, não basta acender uma vela e rezar, é necessário se “transformar internamente”: “Nossa mente tem que vibrar conforme nossos sonhos e desejos. Nunca com o pensamento de dificuldade, mas já declarando que conseguimos o que queremos, além de agradecer”. A engenheira ainda ressalta que grande parte das conquistas dela foram resultadas pelo pensamento positivo e persistência.





Além disso, esse exercício deve ser feito não somente na virada do ano, mas durante toda a vida. “Se ficar reclamando, vibrando no ruim e no pessimismo, a pessoa irá romper com toda aquela corrente boa que está sendo construída desde o início do processo”. Por isso, Marina conta que é preciso vigiar constantemente os pensamentos e ações, para que, assim, os rituais possam concretizar aquilo que já está sendo maturado internamente.





No ano passado, ela estava bastante focada na realização profissional e, por isso, escolheu rituais voltados para essa área. “Em 2022, graças a Deus, muitas coisas boas aconteceram. Minha qualidade de vida melhorou e estou muito feliz com o meu trabalho atual”. Já no próximo ano, o objetivo é encontrar uma pessoa boa para se relacionar.





“O meu intuito é encontrar uma pessoa legal e companheira. Como a Simone ensina, o ideal é vibrar naquilo que queremos, porque, consequentemente, isso atrai. Então, se o meu pensamento é focado na realização amorosa, provavelmente, encontrarei alguém que também procura isso”, completou.