Chuvas em Minas: número de desalojados sobe mais de 130% em um mês

Número de desabrigados já passa dos 1,5 mil em Minas (foto: Foto: Sala de Imprensa CBMMG/Divulgação)

De acordo com o boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado na manhã desta quinta-feira (29), já são contabilizados 7.470 mineiros que estão desalojados pois tiveram de deixar suas residências em decorrência das fortes chuvas que atingem Minas Gerais.Em comparação com os dados do boletim emitido pela instituição há exatamente um mês atrás, o número de desalojados estava em 3.220, o que representa um aumento de 131%.Na mais recente atualização trazida no boletim, a Defesa Civil de Minas Gerais apurou 1.508 pessoas que estão desabrigadas, em função de ameaça ou danos causados pelas fortes chuvas. O número de mortes está, até o momento, em 14 pessoas.Isso porque, na manhã desta quinta (29), a equipe do Corpo de Bombeiros (CBMMG), após cinco dias de buscas, conseguiu encontrar, já sem vida, Luan Gonçalves Rodrigues, de 12 anos, que estava desaparecido desde o desabamento de terra na noite de Natal, em Antônio Dias , na região do Vale do Rio Doce.

LEIA: Encontrado o corpo de adolescente, quarta vítima de deslizamento no Natal



Esse município compõe a lista de cidades em situação de emergência no estado, que contabiliza, até a última atualização, 112. As localidades de Mathias Lobato e Itacarambi foram as mais recentes a serem integradas neste levantamento.

Outras ocorrências em Minas

A Defesa Civil Estadual informou que houveram ainda três ocorrências de destaque em Minas na última quarta-feira (28). Em São Tiago, 10 residências foram interditadas por conta de danos estruturais causados por um deslizamento de encosta. Com isso, 16 pessoas ficaram desalojadas.No município de Monte Santo de Minas, devido a fortes chuvas na região, vários pontos de deslizamento de terra foram detectados. Por isso, 16 edifícios foram interditados por conta do risco de desabamento e 40 pessoas ficaram desalojadas.Na cidade de Cambuí, o solo ficou encharcado por conta das chuvas e ocasionou alguns deslizamentos de terra. Nesse caso, apenas um imóvel teve de ser interditado pois sua estrutura ficou abalada e duas pessoas tiveram que deixar o local.