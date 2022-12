Defesa Civil alerta para pancadas de chuva nas próximas três horas em BH

A chuva pode cair a qualquer momento (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)



07:46 - 29/12/2022 Rua Sapucaí: por uma Floresta melhor A trégua é pequena e pode enganar quem acha que o clima ficará firme. Novo alerta de chuva forte da Defesa Civil para Belo Horizonte. Possibilidade de pancadas de 20 a 40 mm com raios e rajadas de vento ocasionais em torno de 50 km/h até 8h de sexta-feira (30).O alerta é para todas as regionais, com áreas de instabilidade em um raio de 50 km de Belo Horizonte. Com deslocamento de noroeste têm potencial para provocar pancadas de chuva, de intensidade moderada a forte no decorrer destas três horas.

Portanto, todos têm de ficar atentos e redobrar a atenção. Medidas preventivas são fundamentais . A recomendação é: evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva. Não atravessar ruas alagadas nem deixar crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos. Não se abrigar e não estacionar carros debaixo de árvores. E atenção especial para áreas de encostas e morros.

A entidade alerta também para nunca se aproximar de cabos elétricos rompidos. E ligar imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).



E se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avisar imediatamente a Defesa Civil.

Emissão de alertas





Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

E lembre-se, em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.