Fenômeno típico do verão vai trazer mais chuvas para Minas; entenda

Além das fortes chuvas, há também a possibilidade de raios e fortes rajadas de vento (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

O que é ZCAS e por que as chuvas são tão fortes?

Uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) começa a se formar no decorrer desta quarta-feira (28), segundo informações do Climatempo. O fenômeno influencia diretamente a ocorrência de pancadas de chuva no Sudeste do Brasil.Em Minas Gerais, as regiões Centro-Oeste, Sul, Zona da Mata e do Triângulo estão sob alerta para fortes pancadas de chuva a qualquer momento do dia. Segundo o instituto, há também risco de raios e rajadas de vento.Entre quinta (29) e sexta-feira (30), o Climatempo prevê que, com a ZCAS já configurada, as instabilidades ganham força, aumentando bastante as chances de fortes e volumosas chuvas em Minas.O órgão também não descarta a possibilidade de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra devido ao grande volume de chuva registrado nos últimos dias.A ZCAS é uma sigla para Zona de Convergência do Atlântico Sul e de acordo com meteorologistas do Climatempo, trata-se de um sistema meteorológico que acontece geralmente no verão no Brasil.Esse fenômeno se forma devido a uma região de alta umidade que interage com ventos de vários outros sistemas meteorológicos que atua ao mesmo tempo, provocando fortes chuvas Um dos motivos para as volumosas precipitações se deve ao fato de que a ZCAS é justamente, uma conexão entre frentes frias no oceano e grandes áreas de instabilidade no interior do Brasil, o que provoca um ‘abalo’ no clima, em que faz muito calor durante o dia e de repente cai uma tempestade.