Última quarta (28) do ano deve ter chuva isolada e máxima de 29°C em BH

Temperatura mínima em BH foi de 18°C e a máxima estimada é de 29°C (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Nesta quarta-feira (28/12), a previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima em Belo Horizonte foi de 18°C e a máxima estimada é de 29°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 50% à tarde.

Acumulado de chuva em dezembro*:

As regionais da capital que registraram o maior acúmulo de chuva até o momento são a Centro-Sul, com 483 mm, e a Oeste, com 472 mm. Das nove regionais, a única que não ultrapassou a média climatológica de dezembro foi o Barreiro, com 318 mm.

Barreiro: 318,4 (94%)

Centro Sul: 483 (142,4%)

Leste: 443,6 (130,8%)

Nordeste: 369,4 (108,9%)

Noroeste: 392,4 (115,7%)

Norte: 399,8 (117,9%)

Oeste: 472 (139,2%)

Pampulha: 407 (120%)

Venda Nova: 376,8 (111,1%)



*Válido até às 18h do dia 27/12

Previsão em Minas

Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste e Zona da Mata. Céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas no Noroeste, Central Mineira e Rio Doce. Nas demais regiões do estado, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade mineira que registrou o maior volume de chuva nas últimas 24h foi Coronel Pacheco, na Zona da Mata, com 48.2 mm.