Minas tem 79 pontos de interdição em rodovias nesta terça (27)

Queda de barreira com bloqueio total da pista na LMG 750/KM 7 (foto: CPRv/Divulgação) As rodovias que atravessam Minas Gerais possuem 79 pontos de interdição na tarde desta terça-feira (27/12). O volume de chuvas que atinge o estado em dezembro tem provocado o deslizamento de barreiras, transbordamento de rios, afundamento do solo e a queda de pistas.









Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, são seis pontos de interdição parcial, sendo três na MG-030, nos quilômetros 20 e 29 devido a queda de barreira e no KM 34 por causa do transbordamento de um rio.





BR-040 e BR-381

Segundo as últimas atualizações da Via 040, concessionário que administra a BR-040, o fluxo no KM 533, sentido Distrito Federal (DF), segue livre, com as faixas sendo liberadas às 15h. Já em Carandaí, no Campo das Vertentes, havia lentidão de 1km as 14h32 no KM 675 devido a remoção de um veículo tombado.

Na BR-381, administrada pela concessionária Arteris Fernão Dias, a última atualização dá conta de que a faixa direita no KM 942, em Extrema, está interditada no sentido Belo Horizonte para apoio operacional. O trânsito flui pela faixa esquerda com 2km de fila.