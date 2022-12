Carro ficou destruído com o impacto (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Quatro pessoas morreram na manhã desta terça-feira (27/12) em um batida de um carro com uma carreta no km 473 da BR-116, próximo a cidade de Engenheiro Caldas, no Vale do Rio Doce.

O solicitante da chamada informou aos bombeiros que o motorista do carro invadiu a contramão e bateu de frente com a carreta, que arrastou o veículo por vários metros até parar às margens da rodovia.

Uma equipe do Samu confirmou a morte das vítimas, todas passageiras do carro, um Volkswagen Polo.

A frente do carro ficou destruída.

O Corpo de Bombeiros esperou a equipe da Polícia Civil finalizar o trabalho de perícia para retirar os corpos do veículo.