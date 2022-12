BR-381: carreta tomba e interdita pista sentido BH

Veículo já foi destombado e equipes da Arteris estão no local para a retirada da carreta (foto: Arteris/Divulgação)

Uma carreta tombou e interditou a pista da BR-381 no sentido Belo Horizonte. O acidente foi na altura do km 722, em Carmo da Cachoeira, no Sul de Minas.

Segundo a Arteris, concessionária que administra a Fernão Dias, o veículo já foi destombado e equipes trabalham na remoção da carreta.

A carreta se chocou contra a barreira de concreto lateral e tombou na pista. O motorista não se feriu.

O trânsito é complicado no local, com mais de 8 km de fila.

Em outro ponto da BR-381, no km 30, em Ravena, na Grande BH, uma batida entre carro e caminhão deixa o trânsito complicado nos dois sentidos.

BR-381, GRAVE ACIDENTE no km30 em Ravena próximo à Cotochés. Colisão entre auto x carreta. Evitem o trecho, grande congestionamento nos dois sentidos. Orientemos desvio por Taquaraçú de Minas para veículos de passeio. pic.twitter.com/ofVZ5BG5kc %u2014 BR381 Urgente %u2122%uFE0F%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@Br381_urgente) December 27, 2022

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada.