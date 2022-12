Minas Gerais tem 81 pontos de interdição em rodovias; veja o mapa

Segundo a Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais, todos bloqueios podem ser conferidos no mapa abaixo, as atualizações são feitas em tempo real.

BR-040 e BR 381



A Via 040, concessionária responsável pela administração da BR-040, atualiza a situação da rodovia através de uma conta no Twitter. Segundo as últimas postagens, o fluxo de veículos está intenso na pista sentido Distrito Federal e, por isso, há lentidão no Km 535, próximo ao acesso à Avenida Amazonas, em BH. O congestionamento chega a 3km.