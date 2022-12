Vídeo: 12 pessoas são resgatadas de áreas de alagamento no Sul de Minas

Pelo menos 12 pessoas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros durante a madrugada e manhã desta segunda-feira (26/12) em Pouso Alegre, no Sul de Minas. Choveu muito na região e casas e ruas ficaram alagadas.

Uma casa ficou alagada no bairro Espírito Santo do Dourado, na zona rural da cidade. Dentro do imóvel, duas senhoras precisaram ser resgatadas, uma devido a dificuldade motora e a outra devido à idade avançada, de 98 anos.

As duas foram retiradas da casa pela equipe dos militares e foram levadas para outro imóvel em Pouso Alegre. Além das idosas, outras seis pessoas estavam na residência e conseguiram sair da área alagada sem o suporte dos bombeiros.

Na BR-459, os bombeiros socorreram uma pessoa que ficou ilhada dentro de um carro que perdeu a tração durante a passagem em uma área alagada da rodovia.

Logo depois, outro chamado para pessoas ilhadas no centro da cidade. De acordo com os bombeiros, algumas pessoas corriam o risco de serem arrastadas pela água. As vítimas estavam em pé no meio de uma rua alagada.

As vítimas foram salvas e levadas para um local seguro. A rua foi sinalizada com faixa zebrada para tentar evitar a travessia de outras pessoas.

A autoridade de trânsito compareceu e foi orientada a vedar a passagem até que o nível da água diminuísse.

No bairro Andorinhas, uma senhora caiu e bateu a cabeça enquanto sua casa estava inundada e precisou ser resgatada pela equipe do Corpo de Bombeiros. Após o atendimento, ela foi levada ao Hospital Regional de Pouso Alegre.

Segundo a prefeitura de Pouso Alegre, os pontos da cidade que estão em situação de alerta são:

Rua Antônio Scoodeler, bairro Faisqueira;

Via Faisqueira,

Bairro da Cava,

Região do Vale das Andorinhas;

Região do Bairro São Geraldo;

Cruzamento da Alferes Gomes de Oliveira com a Avenida Três Corações, bairro São João.

A prefeitura ainda pediu que as pessoas evitem sair de casa. “Equipes estão trabalhando para desobstrução das vias”.