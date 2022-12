Chuva em Minas: muro desaba e 5 casas são interditadas em Poços de Caldas

Muro fazia a divisa entre canteiro de obras e corredor de acesso a cinco casas (foto: SALA DE IMRPENSA CBMMG)

Um muro, de aproximadamente cinco metros de largura, desabou na noite dessa segunda-feira (26/12), em Poços de Caldas, no Sul de Minas. A estrutura fazia a divisa entre um canteiro de obras e um corredor que dá acesso a cinco casas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, devido ao risco iminente de desabamento do restante do corredor, as cinco residências foram interditadas pelo engenheiro da Defesa Civil de Poços de Caldas.

Ao todo, 14 pessoas ficaram desalojadas. O responsável pela construtora providenciou hotel para quatro famílias que não tinham onde buscar abrigo. Uma família foi para casa de parentes. Os animais domésticos também foram para um hotel de cães.

Ninguém ficou ferido. O muro e o talude artificial da obra ficaram danificados com trincas ao longo do corredor de acesso às residências.

O secretário de Defesa Social do município e a Assistente Social estiveram no local para auxíliar no transporte das pessoas para o hotel.

O solo estava encharcado devido às chuvas constantes que atinge o município nos últimos dias, propiciando o deslocamento da terra e a queda do muro.

Risco geológico

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) identificou 192 municípios mineiros com risco geológico, incluindo cidades que já decretaram estado de emergência no atual período chuvoso. A região do Vale do Aço é um ponto crítico no estado.

Até o momento, 107 municípios mineiros decretaram situação de emergência, segundo o balanço da Defesa Civil estadual.