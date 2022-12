Enxurrada arrasta carro e causa queda de muros no sul de Minas

Chuvas fortes na tarde dessa sexta-feira (23/12)levaram os bombeiros a atender diversas ocorrências em Andradas, no Sul de Minas.

Participaram do trabalho a equipe de salvamento do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros de Andradas e uma equipe da unidade de Poços de Caldas.

Na Avenida Mário Lanzani, no bairro Jardim Rio Branco, um veículo foi levado pela enxurrada. O condutor conseguiu sair do automóvel sem lesões graves.

Na Rua Três Américas, no bairro Jardim América, devido ao grande volume de água, o muro de um depósito de recicláveis desabou, caindo sobre o prédio vizinho. Os moradores tiveram o acesso principal interrompido, tendo que sair do local pela casa de um vizinho.

Na Rua Odail Ranzani Roberto, no bairro David de Paula, outro muro caiu com as fortes chuvas.





Condutor conseguiu sair do veículo e não se feriu (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Na Avenida Prefeito Antônio Gonçalves, no bairro Jardim da Sovis, um muro caiu. De acordo com os militares, tudo indica que a queda foi causada pelo escoamento inadequado da água causado por uma construção vizinha.

Ninguém ficou ferido.

Chuva no estado

Por causa das chuvas fortes que atingem Minas Gerais nos últimos dias, o número de pessoas desalojadas passou de 4.843 para 6.999, segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual. O aumento de 45% foi registrado nessa sexta-feira (23/12).

O Estado também registrou 1.443 pessoas desabrigadas por causa do período chuvoso. Oito pessoas morreram. A morte mais recente foi no município de Governador Valadares, no domingo passado (18/12).