Previsão de chuva forte em MG: 82% das cidades estão em alerta

Tempo fechado e indicativo de pancadas fortes de chuva escurecem a Praça Raul Soares em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press) Fortes pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas e rajadas de vento ocasionais em um céu que varia de nublado a encoberto trazem alerta para as áreas de risco da capital mineira nesta quinta-feira (28/12). A previsão é da Defesa Civil de Belo Horizonte.









No mês de dezembro, apenas a Regional Barreiro ainda não atingiu a média histórica de volume de chuvas, de 339,1 milímetros (mm), chegando a 318,4 (94%), de acordo com a Defesa Civil de BH.





Dia amanheceu cinzento em BH, com pouco movimento na Praça 7, previsão de chuva (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)



Atenção redobrada As regionais da capital com maior volume chuvoso são a Centro-Sul, com 483,2 (143%); Oeste, com 472 (139%), Leste, com 443,6 (131%); Pampulha, com 407 (120%); Norte, com 399,8 (118%); Noroeste, com 392,8 (116%); Venda Nova, com 376,8 (111%); Nordeste, com 369,4(109%).





Em Minas Gerais, o Inmet mantém alerta de chuvas em 703 municípios de Minas Gerais, abrangendo 82% do estado.





Há perigo de tempestades para 241 municípios mineiros das regiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes, Central Mineira e Zona da Mata.





O risco é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até de 50 de a 100 mm por dia e ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.





O Inmet lançou alerta potencial de chuvas intensas para 447 municípios de Minas Gerais, nas regiões Central Mineira, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte, Sul/Sudoeste de Minas, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste de Minas, Noroeste de Minas, Norte de Minas e Jequitinhonha.





Há risco potencial de tempestades com possibilidade de formação de granizo no pontal do Triângulo Mineiro, abrangendo 15 municípios, segundo o Inmet.