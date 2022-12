Sobe para 110 número de cidades em situação de emergência em Minas

Estado já contabiliza 13 mortes em decorrência das chuvas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Em boletim divulgado nesta quarta-feira (28), a Defesa Civil de Minas Gerais atualizou o número de cidades que estão em situação de emergência por causa das fortes chuvas no estado. Agora, 110 municípios compõem essa lista.As cidades de Padre Paraíso, Poté e Antônio Dias integram a lista na última atualização. Em Antônio Dias, um deslizamento de terra matou três pessoas e um adolescente ainda segue desaparecido Minas Gerais já contabiliza 13 mortes em decorrência do período de chuvas. O número de desabrigados chega a 1.508 e o número de desalojados conta com 7.412 mineiros.A Defesa Civil Estadual alerta ainda para a instabilidade em grande parte de Minas Gerais, o que favorece a formação de pancadas de chuva, especialmente, nas regiões Sul e Campo das Vertentes.