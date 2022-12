Antônio Dias: prefeitura suspende festa de réveillon da cidade

Bombeiros seguem por busca de criança desaparecida em desabamento (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

A Prefeitura de Antônio Dias suspendeu a festa de réveillon que aconteceria na praça principal da cidade. O anúncio foi feito pelas redes sociais pelo prefeito Ditinho e pelo vice-prefeito Elcinho.

A festa foi cancelada em respeito às vítimas do deslizamento de talude que matou três pessoas e deixou uma criança desaparecida na madrugada de domingo (25/12) no povoado de Vila do Carvalho.

“Peço a compreensão de você de Antônio Dias, estamos suspendendo temporariamente a nossa comemoração do Réveillon. É momento de rezar, agradecer a Deus pelas pessoas que sobreviveram dessa tragédia”, disse o prefeito no anúncio.

Buscas por vítima

Nesta quarta-feira (28/12), o Corpo de Bombeiros deu início ao quarto dia de busca pelo menino Luan, de 12 anos, que segue desaparecido.

Os militares estão fazendo a busca visual em embarcação e percurso a pé e a nado do córrego a partir do ponto do evento, sentido Represa de Sá Carvalho.

Os bombeiros também fazem vistorias em risco de deslizamento e desmoronamento e vistorias em risco de queda de árvore, tanto na área urbana quanto na zona rural de Antônio Dias.

Tragédia

Na madrugada do domingo de Natal (25/12), um talude desabou em cima de quatro casas. Chovia muito no momento do desabamento.

As irmãs Marli Custódio dos Santos, 51 anos, e Aparecida de Fátima, de 54, são duas das três pessoas encontradas mortas no desabamento. O corpo de uma jovem, de nome Bruna, de 18 anos, foi encontrado na manhã de segunda-feira (26/12).

A prefeitura está recebendo doações de alimentos não perecíveis, água, roupas de cama, produtos de higiene pessoal, móveis e eletrodomésticos na Escola Municipal Crispiniano de Morais, sede do gabinete de crise criado pelo governo para dar assistência à população de Antônio Dias.