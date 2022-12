Chuva em Minas: sobe para 107 o número de cidades em estado de emergência

Sobre número de desabrigados e desalojados em Minas em decorrência das chuvas (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Subiu para 107 o número de cidades mineiras que decretaram situação de emergência por causa das chuvas no estado. Agora, Comercinho, Umburatiba e Mendes Pimentel fazem parte da lista.

Até o momento, 7.407 pessoas estão desalojadas, ou seja, necessitam de abrigo público, e 1.507 estão desabrigadas e buscaram casa de parentes ou amigos em Minas. Treze pessoas morreram em todo o estado.

De acordo com a Defesa Civil do estado, a terça-feira (27/12) é de tempo instável com chuva ao longo do dia, principalmente no Sul, Oeste e Campo das Vertentes. No decorrer desta última semana de 2022, a tendência é de persistência das instabilidades atmosféricas no centro-sul e oeste mineiro.

No Norte e Leste do estado, a tendência é de redução das chuvas e de sol entre nuvens, principalmente a partir de meados da semana. A grande quantidade de umidade na atmosfera mantém a sensação de abafamento em todo o estado.

Risco geológico

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) identificou 192 municípios mineiros com risco geológico, incluindo cidades que já decretaram estado de emergência no atual período chuvoso. A região do Vale do Aço é um ponto crítico no estado.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, os municípios de Nova Lima, Sabará e Ibirité são apontados pelo CPRM como tendo mais áreas de risco geológico. Nova Lima tem a maior concentração, com 71 regiões de bairros e comunidades em áreas de risco, seguida por Sabará.