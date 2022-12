Antônio Dias: começa terceiro dia de busca por vítima de desabamento

Bombeiros iniciaram terceiro dia de busco com nova estratégia (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

O Corpo de Bombeiros iniciou na manhã desta terça-feira (27/12) a busca pela vítima desaparecida no desabamento de talude em Antônio Dias, no Vale do Rio Doce.

De acordo com os militares, as buscas no povoado de Vila do Carvalho, na zona rural da cidade, foram interrompidas na noite de ontem. Toda a área nas proximidades das residências foram vistoriadas pelas equipes de resgate.

Na manhã de hoje, uma nova estratégia foi adotada e as ações estão concentradas em uma parte mais avançada, nas proximidades do rio. Os bombeiros fazem busca visual em embarcação e percurso a pé e a nado no córrego a partir do ponto do desabamento.

Segundo a prefeitura de Antônio Dias, uma pessoa resgatada segue internada em estado grave.

Vítimas

As irmãs Marli Custódio dos Santos, 51 anos, e Aparecida de Fátima, de 54, são duas das três pessoas encontradas mortas no desabamento. O corpo de uma jovem, de nome Bruna, de 18 anos, foi encontrado na manhã de ontem.

Luan, de 12 anos, segue desaparecido. Ele é sobrinho de Marli e Aparecida. Os pais do pequeno foram resgatados logo depois do desabamento e encaminhados ao hospital, e já foram liberados.

A prefeitura está recebendo doações de alimentos não perecíveis, água, roupas de cama, produtos de higiene pessoal, móveis e eletrodomésticos na Escola Municipal Crispiniano de Morais, sede do gabinete de crise criado pelo governo para dar assistência à população de Antônio Dias.



O desabamento

Na madrugada do domingo de Natal (25/12), um talude desabou em cima de quatro casas. Chovia muito no momento do desabamento. O incidente ocorreu no povoado de Vila do Carvalho.

As estradas que dão acesso ao local ficaram obstruídas. A prefeitura da cidade trabalhou durante o domingo com máquinas para restabelecimento dos acessos às comunidades.