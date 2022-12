Pancadas de chuva: fenômeno típico do verão

De acordo com meteorologistas do Climatempo, a ZCAS é um sistema meteorológico que ocorre geralmente no verão no Brasil. Esse fenômeno se forma devido a uma região de alta umidade que interage com ventos de vários outros sistemas meteorológicos atuantes ao mesmo tempo, provocando fortes chuvas. Antônio Dias

A Prefeitura de Antônio Dias suspendeu a festa de réveillon que aconteceria na praça principal da cidade. O anúncio foi feito pelas redes sociais pelo prefeito Ditinho e pelo vice-prefeito Elcinho.

A festa foi cancelada em respeito às vítimas do deslizamento de talude que matou três pessoas e deixou uma criança desaparecida na madrugada de domingo (25/12), no povoado de Vila do Carvalho.

“Peço a compreensão de você de Antônio Dias, estamos suspendendo temporariamente a nossa comemoração do réveillon. É momento de rezar, agradecer a Deus pelas pessoas que sobreviveram dessa tragédia”, disse o prefeito no anúncio.





Nessa quarta-feira (28/12), o Corpo de Bombeiros deu início ao quarto dia de buscas pelo menino Luan, de 12 anos, que segue desaparecido.

Em boletim divulgado ontem, a Defesa Civil de Minas Gerais atualizou o número de cidades que estão em situação de emergência por causa das fortes chuvas no estado. Agora, 110 municípios compõem essa lista. As cidades de Padre Paraíso, Poté e Antônio Dias integram a lista na última atualização.