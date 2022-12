Chuva danifica casas e derruba árvores bloqueando vias em Poços de Caldas

Barranco cedeu após as chuvas danificando casa e muro em Poços de Caldas (foto: Sala de Imprensa (CBMMG)) As chuvas e o terreno encharcado danificaram três residências e derrubaram árvores, interditando parcialmente vias e setores residenciais durante toda a quarta-feira (28), em Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).









Uma residência que já apresentava histórico de problemas com infiltrações de água desmoronou no Bairro São João. O imóvel já havia sido vistoriado e interditado pela Defesa Civil Municipal e no momento do desabamento estava desocupado. Um poste foi atingido e precisou ser substituído pelo DME.





Uma casa foi parcialmente interditada depois que parte da encosta onde fica desmoronou, no Bairro Jardim Santa Rita. Com o escorregamento surgiu diversas rachaduras nos fundos da residência. "Os bombeiros constataram que parte do talude abaixo da residência cedeu e o escorregamento da terra culminou em um recalque diferencial. Devido ao risco de desabamento, a residência foi parcialmente interditada. A Defesa Civil foi acionada para o local", informou a corporação.





Barranco escorrega, derruba árvores e bloqueia parte da Estrada dos Pessegueiros em Poços de Caldas (foto: Sala de Imprensa (CBMMG)) Deslizamentos de terra e quedas de árvores bloquearam parte da Estrada dos Pessegueiros. Nenhum veículo foi atingido. O corpo de bombeiros realizou o corte das árvores e a liberação da via.





Ao todo, a corporação relatou na cidade, até a manhã desta quinta-feira (28/12), dois cortes de árvores, quatro desabamentos de estruturas, uma ocorrência de telha presa em árvore com risco de queda, além de duas vistorias em risco de desabamento e três vistorias em risco de queda de árvore.