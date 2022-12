Chuva: Minas tem 83 pontos de interdição em rodovias

Todos os bloqueios podem ser conferidos por mapa criado pela Polícia Federal Rodoviária e Polícia Militar Rodoviária de Minas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Quem vai pegar estrada durante o ano novo tem que ficar atento. Isso porque Minas Gerais tem 83 pontos de interdição em rodovias devido às chuvas, são 73 parciais e 10 bloqueios totais. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, até a noite desta quinta-feira (29/12), eram cinco bloqueios parciais causados por queda de barrancos, transbordamento de rio e afundamento da pista.









Uma das interdições acontece na BR-262, na altura do KM 387, em Florestal, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Parte da pista no sentido BH teve um afundamento, o que causou a interdição. Conforme a PRF, o trânsito no local flui apenas no sentido contrário à capital mineira.