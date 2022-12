Previsão do tempo: 2023 deve começar com chuvas isoladas em BH

Temperaturas serão amenas em BH no sábado, último dia de 2022, e no domingo, primeiro dia de 2023 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A entrada de 2023 será de temperaturas amenas na capital mineira. Os termômetros na cidade ficam entre 17ºC e 26ºC neste sábado (31/12) e, no primeiro dia do ano, entre 16º e 27º, conforme projeção do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).A previsão é de céu nublado com possibilidade de chuva em locais específicos de Belo Horizonte, no sábado, e, para domingo (1/1), a chance de chuvas diminui, apenas com ocorrências isoladas, ainda de acordo com o instituto.Na estreia do Réveillon na Praça da Liberdade, na região Centro Sul da capital, que terá evento especial para a virada do ano pela primeira vez, também deve chover. As cerca de 100 mil pessoas esperadas para a festa, que terá duração de quatro horas, podem levar o guarda-chuva.

LEIA: Encontrado o corpo de adolescente, quarta vítima de deslizamento no Natal

No restante do estado, as chuvas estão previstas para o Sul, Zona da Mata e Campo das Vertentes, onde, entre estas quinta-feira (29/12) e sexta-feira (30/12), a expectativa é que as precipitações ocorram com intensidade.



Para o fim de semana, ainda há previsão de temporais e, segundo o Inmet, nas outras regiões do interior mineiro, deve chover menos.