Lamborghini é o IPVA mais caro de Minas Gerais

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023 de Minas Gerais mais caro é o do modelo Lamborghini Aventador SVJ conversível, 2021, ao custo de R$ 305 mil segundo listagem da Secretaria de Estado da Fazenda O super esportivo tem valor que ronda os R$ 8 milhões e já foi visto nas mãos de bilionários, sendo um dos enfeites da sala do empresário Eike Batista, que já foi o homem mais rico do Brasil, chegou a ter um modelo anterior, de 2012, apreendido pela Polícia Federal, em 2015, e devolvido pela Justiça.Só com o IPVA do veículo de luxo mais caro de MG daria para se comprar seis dos carros populares zero quilômetros mais baratos do mercado, como um Renault Kwid de R$48,7 mil.O modelo Lamborghini Aventador SVJ de mesmo ano cupê, ou seja, de teto fechado, segue como o segundo mais caro IPVA mineiro, ao custo de R$ 292 mil, segundo a lista da secretaria.O desempenho dos dois modelos é o mesmo, com o seu motor V12 de 770 cavalos podendo disparar o esportivo à marca de 0 a 100 km/h em 2,8 segundos, sendo a velocidade máxima de 350km/h.O terceiro veículo de IPVA mais elevado é a Ferrari SF90 Stradale 2021, com imposto ao custo de R$ 256 mil. O único modelo existente no Brasil foi vendido no ano passado por R$ 6,9 milhões.Uma Ferrari ecológica que mescla um motor V8 4.0 biturbo e três elétricos que juntos entregam 1.000 cv e chega a 340 km/h.