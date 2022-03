IPVA 2022: começa hoje a escala de pagamento em Minas

IPVA: o motorista que efetuar pagamento até hoje (21/3), tem desconto de 3% (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



A partir de hoje (21/3), começam os vencimentos do IPVA de 2022 em Minas Gerais. Com separação por número de placas, o valor total pode ser dividido em três parcelas, pagas entre março, abril e maio. Quem escolher quitar o imposto em parcela única recebe desconto de 3%, mas deve efetuar o pagamento ainda hoje.





Neste ano, a taxa do IPVA não sofreu reajuste e manteve os valores de 2021. Além disso, a data de pagamento foi prorrogada de janeiro para março. A decisão pelo congelamento dos valores foi feita após “queda de braço” entre parlamentares da ALMG e o governador Romeu Zema (Novo), em dezembro de 2021.





A consulta de valores pode ser feita no site da Secretaria da Fazenda , utilizando o número de Renavam, ou pelo telefone 155. O boleto também pode ser emitido pelo site, e não é enviado por e-mail, link em aplicativos de mensagens, ou pelos Correios, alerta a Secretaria.





Nos bancos autorizados, o cidadão pode informar o Renavam no guichê de atendimento e realizar o pagamento. São eles: Bradesco, Sicoob, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal, casas lotéricas, Mais BB, Banco Postal Brasileiro, Itaú e Santander.





Confira a escala de pagamento:





Finais de placa 1 e 2 – 21/03, 25/04 e 25/05

Finais de placa 3 e 4 – 22/03, 26/04 e 26/05

Finais de placa 5 e 6 – 23/03, 27/04 e 27/05

Finais de placa 7 e 8 – 24/03, 28/04 e 30/05

Finais de placa 9 e 0 – 25/03, 29/04 e 31/05





Em caso de atraso, o proprietário pode receber multa de 0,3% ao dia até 30º dia, multa de 20% após o 30º dia, além de juros calculados pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Não esquecer!

Até o dia 31 de março, outra taxa deve ser paga pelos motoristas, é a Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV), no valor de R$ 135,95. O valor também pode ser pago nos bancos credenciados, e a guia de pagamento é emitida no site da Secretaria de Estado de Fazenda.