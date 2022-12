PRF apreende 72 comprimidos de rebite com caminhoneiro na Zona da Mata

Caminhoneiro assumiu a propriedade da droga e assinou termo para comparecer a justiça (foto: PRF/Divulgação) Uma operação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no KM 121 da BR-262, na tarde dessa quarta-feira (28/12) em Rio Casca, na Zona da Mata, levou à apreensão de 72 comprimidos de anfetamina nobésio extra forte, popularmente conhecida como “rebite”.









A substância encontrada age no sistema nervoso central do usuário com o objetivo de prolongar um estado de alerta e auxiliar o motorista a dirigir por várias horas sem parar, já que o efeito pode durar de 4 a 12 horas no corpo, porém muitos ignoram os problemas do uso excessivo.





Fazer uso do rebite pode causar efeitos como dor de cabeça, confusão, visão desfocada, gastrite, dentre outros. O consumo vicioso ainda pode provocar quadros depressivos e paranóias.

Segundo a PRF, o caminhoneiro assumiu a propriedade da droga e assinou um termo de compromisso de comparecimento ao Juizado Especial Criminal em Rio Casca.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Diogo Finelli