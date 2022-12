PM prende idosa de 83 anos, suspeita de matar namorado que ameaçava a neta

Um adolescente, de 17 anos, foi morto no Bairro Dom Bosco, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, no início da noite dessa terça-feira (27/12). Por causa da morte do garoto, duas pessoas foram presas: uma idosa, de 83 anos, e um rapaz, de 22 anos.O boletim de ocorrência do caso, registrado pela Polícia Militar, narra duas histórias bem diferentes e que levaram à prisões.

Adolescente foi morto no bairro Dom Bosco, zona sul de Juiz de Fora





De acordo com o registro da ocorrência, a vítima, de 17 anos, namorava uma menina, de 18 anos, há cerca de dois meses. No entanto, nos últimos dias eles brigaram, com a garota abrindo um B.O. contra ele por ameaça.

A garota, com medo, pediu para que o cunhado, de 22 anos, fosse entregar os pertences. Segundo o relato que está no boletim de ocorrência, quando o cunhado foi entregar os objetos, o adolescente sacou uma faca e eles começaram uma luta corporal. Os dois foram ao chão e a vítima não levantou mais.

Os familiares da jovem relataram no B.O. que a vítima tinha usado loló e que, durante a briga, ele poderia ter tido um mal súbito por causa da droga e morrido.

Essa versão foi confirmada pela namorada da vítima, além do pai dela, cunhado, irmã e avó da garota.

Outra versão

Outro relato que consta no boletim de ocorrências, é de uma vizinha da casa onde ocorreu os fatos, que abordou os policiais militares quando eles estavam indo embora, Segundo a mulher, que disse ter presenciado toda a cena, a história era diferente da contada pela família da namorada da vítima.

A vizinha disse que o adolescente chegou na casa da namorada tranquilo, sem nenhum traço de agressividade ou aparentando estar sob efeito de narcóticos. Ele teria chamado a garota e pedido para ela devolver os pertences dele. Em seguida, pediu para que ela chamasse um carro de aplicativo para ele voltar para casa.

Ainda de acordo com a vizinha, neste momento a avó da garota saiu de casa com um pedaço de pau e começou a agredir o adolescente. Na sequência, o cunhado da garota começou a brigar com a vítima, até que ele caiu desmaiado, sem vida.

Os policiais militares registraram que não encontraram o pedaço de pau que a idosa teria usado para agredir o adolescente. Os dois negaram ter começado as agressões.

Diante desse testemunho, os policiais militares deram voz de prisão para a idosa e para o rapaz. Ambos foram levados para a delegacia de Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Civil, o "caso foi encaminhado para a Delegacia de Plantão, onde a autoridade policial está realizando os procedimentos necessários. Posteriormente deve ser encaminhado para a 2ª Delegacia, onde deve ser apurado", informou o órgão em nota.



Questionado pela reportagem sobre o destino dos dois detidos, a Polícia Civil não respondeu se eles foram encaminhados para o presídio ou colocados em liberdade.