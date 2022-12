Homem atira contra ex no trabalho dela e depois se mata em Minas

Arma usada pelo assassino apreendida no local do crime (foto: Divulgação/PMMG) Uma mulher foi assassinada, no trabalho, pelo ex-namorado que não conseguiu reatar o relacionamento, na noite de terça-feira (27/12), em Iturama, no Triângulo Mineiro. Ele se matou em seguida na frente de policiais militares.

A vítima tinha 27 anos e o assassino, 26. Ele invadiu a loja de utilidades domésticas em que Regina Silva trabalhava, no Centro da cidade. Armado com um revólver calibre 38, o homem ameaçou a muher e a arrastou para fora do comércio.



Colegas de trabalho e outras testemunhas que presenciaram a agressão chamaram a Polícia Militar.

Os policiais revidaram e atiraram contra o assassino, mas os disparos não o acertaram.

O homem conseguiu fugir e acabou atirando contra si mesmo, cometendo suicídio. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Frutal.