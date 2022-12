Homem com indulto de natal assassina mulher em BH

O portão vermelho dá entrada para as moradias onde a mulher foi morta no Alto Vera Cruz (foto: Google maps)

Um presidiário, beneficiado por indulto de natal, no último dia 21, é procurado pelas polícias Militar e Civil. Ele deveria estar de volta até as 4h desta quarta-feira (28/12), à Penitenciária José Maria Alckmin, em Ribeirão das Neves, de onde foi liberado.



O homem, identificado por Diogo, e conhecido por Jogador, juntamente com um comparsa, identificado por Vitinho, são suspeitos de terem assassinado, no final da tarde de terça-feira, Vaneza Soares de Mesquita, de 49 anos, na casa dela, no Bairro Alto Vera Cruz, em Belo Horizonte. Um eletricista, Edson Jesus Silva, de 41 anos, ficou ferido no feminicídio.

O local do crime é uma espécie de Vila, onde moram 15 membros da família de Vaneza, que contratou Edson para serviços elétricos em casa. Segundo a ocorrência policial, Edson consertava pontos de luz quando Diogo, oapareceu na porta com, que ficou do lado de fora da casa.

Jogador, que estava armado, chamou Edson para fora do portão de entrada do beco, onde teriam uma conversa. Quando o eletricista saiu, foi agredido. De acordo com a PM, os dois entraram em luta corporal, ainda na porta da casa. Edson desferiu um soco em Diogo. Em seguida, Diogo, deu um mata-leão (golpe de imobilização do MMA), e em seguida, sacou a arma e deu um tiro em direção a Edson.

A bala acertou a lateral do corpo de Edson, mas atingiu Vaneza, que estava atrás. Diogo fugiu com Vitinho, que, mais tarde, se saberia ser o pivô da confusão.

A Polícia Militar foi chamada, mas quando chegou ao local, Vaneza e Edson já tinham sido levados para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII, onde ela deu entrada já sem vida. Ele foi medicado e liberado.

No hospital, numa conversa com os militares, Edson contou que tudo começou por causa de uma dívida que tinha com Vitinho, suposamente um traficante na região, no valor de R$ 30. E que sempre que os dois se encontravam, o desafeto o agredia.

De volta ao local do crime, testemunhas contaram que Vitinho tinha espalhado uma história de que Edson teria tomado R$ 120 da sobrinha dele, que era namorada do traficante. E prometeu que iria se vingar.

A polícia procura por um Fiat Siena, de cor prata, usado por Diogo e Vitinho na fuga. O veículo foi identificado e o proprietário, encontrado. Ele contou à polícia que Jogador é amigo desde a infância e que, antes do Natal, pediu o carro emprestado, mas que, desde então, não sabia do paradeirodo veículo e do amigo.

Testemunhas disseram ainda que Jogador era o dono de uma boca de fumo que funciona na mesma rua onde ocorreu o crime e que Vitinho era o gerente.



O caso está sendo investigado por policiais do Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).