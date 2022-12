Rodovias mineiras têm 83 pontos de interdição nesta quarta (28/12)

Interdição parcial na MGC 482/KM 60 devido a queda da pista (foto: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação)

As famílias que pretendem pegar as estradas de Minas para comemorar o réveillon ou férias escolares devem ter atenção. A malha viária do estadi têm 83 pontos de interdição nesta quarta-feira (28/12). São quatro bloqueios a mais do que o registrado ontem (27/12), quando 79 pontos estavam com algum tipo de impedimento.













Em Minas Gerais, as regiões Centro-Oeste, Sul, Zona da Mata e do Triângulo estão sob alerta para fortes pancadas de chuva a qualquer momento do dia. Além da condição das rodovias, a chuva pode ser outro problema para o motorista. Nesta quarta-feira (28/12), a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), um fenômeno típico do verão , começa a se formar e influenciar diretamente a ocorrência de pancadas de chuva no sudeste do Brasil.Em Minas Gerais, as regiões Centro-Oeste, Sul, Zona da Mata e do Triângulo estão sob alerta para fortes pancadas de chuva a qualquer momento do dia.





BR-040 e BR-381

Na BR-381, de São Paulo a Minas Gerais, a última atualização da concessionária Arteris Fernão Dias informa que no KM 5,5, em Vargem, sentido Belo Horizonte, a faixa da direita e o acostamento estão bloqueados devido a um acidente. As equipes da concessionária estão atuando na ocorrência, mas a fila de carros chega a 10 quilômetros.

Já na BR-040 entre Brasília, Goiás e Minas Gerais, as últimas informações da concessionária Via 040, relatam uma lentidão no KM 535, em Belo Horizonte. Segundo a empresa que administra a via, o fluxo lento acontece devido o excesso de veículos

Pontos de Interdição

Total

MGC 383 / KM4

BR 458 / KM113

LMG 820 / KM3

MGC 383 / KM5

MGC 259 / KM393

MG 010 / KM136

LMG632 / KM21

LMG 750 / KM7

LMG 746 / KM22

LMG 503 / KM3

Parcial

MGC 262 / KM286

AMG 150 / KM1

MG 030 / KM20

MG 030 / KM29

MG 030 / KM34

MG 129 / KM166

MG 262 / KM47

BR 356 / KM88

AMG 3225 / KM28

LMG 625 / KM39

MG 232 / KM31

MG 232 / KM27

MG 232 / KM48

MG 232 / KM38

LMG 758 / KM68

MG 329 / KM51

MG 329 / KM50

MG 129 / KM80

MG108 / KM236

MG111 / KM124

AMG2985 / KM8

AMG2906 / KM12

MG 443 / KM6

MG 132 / KM61

BR 494 / KM178

MG 135 / KM9

MG 452 / KM12

MG 452 / KM15

MGC 367 / KM564

MG 010 / KM210

MG 010 / KM198

MG 010 / KM195

LMG 739 / KM24

LMG 739 / KM32

LMG 601 / KM60

LMG 601 / KM58

BR 367 / KM16

BR 367 / KM86

LMG 642 / KM2

BR 367 / KM172

MG 205 / KM90

MG 114 / KM36

LMG 677 / KM7

MG 114 / KM40

MG 114 / KM41

MG 114 / KM42

MGC 367 / KM320

MGC 367 / KM329

LMG 678 / KM45

LMG 678 / KM47

MG 105 / KM192

MGC 418 / KM35

MGC 418 / KM105

MGC 418 / KM174

MGC 418 / KM112

AMG 2805 / KM1

MGC 383 / KM289

MG 158 / KM11

MG 129 / KM164

MGC 482 / KM60

MGC 120 / KM636

MGC 120 / KM119

BR 354 / KM586

BR 265 / KM350

MG 170 / KM24,8

MG 117/ KM 74

MGC 259 / KM253

BR116 / KM107

BR116 / KM164

BR116 / KM267

BR 381 / KM342

BR 262 / KM387

*Estagiário sob supervisão de