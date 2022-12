Rua Sapucaí: revitalização prevê trânsito fechado e espaços de convivência

Revitalização da Rua Sapucaí, tradicional ponto turístico da capital, será debatida com a população (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Área verde

Projeto irá criar uma verdadeira arquibancada para o mirante da rua Sapucaí, com gramado, bancos-jardineiras, quiosques comerciais e brinquedos para as crianças (foto: PBH/Reprodução)

Até o fim de janeiro de 2023, a população de Belo Horizonte pode opinar sobre a implantação de um projeto de revitalização da rua Sapucaí, tradicional ponto turístico e gastronômico no bairro Floresta, Região Leste de BH. A iniciativa propõe o fechamento do trânsito em três quarteirões da via.A rua Sapucaí é um dos locais mais movimentados da capital. Na proposta, a Prefeitura de Belo Horizonte sugere priorizar o uso da via pelos pedestres, que disputam espaço com os carros e ônibus, no trecho de 400 metros entre as avenidas Assis Chateaubriand e Francisco Sales.A circulação de veículos ficaria restrita aos carros de moradores para acesso às garagens. Caso o projeto seja aprovado, as linhas de ônibus que passam pelo viaduto Santa Tereza e entram na Sapucaí, passarão a subir a Av. Assis Chateaubriand, virar na Francisco Sales e retornar à rua Sapucaí.Não há previsão para a implementação. O projeto ainda pode ser alterado conforme os interesses da população e comerciantes da região. A consulta pública pode ser respondida pelo formulário no site da Prefeitura Com o redesenho, o espaço será transformado em um eixo verde, com arborização e paisagismo para valorizar e potencializar as características urbanas e culturais da via. A rua tem aproximadamente 600 metros de comprimento e é margeada pelas avenidas do Contorno, Assis Chateaubriand e Francisco Sales.



Por estar localizada em uma área elevada, a Sapucaí tem um mirante com vista para o centro da cidade e para os murais do Projeto Cura. A ideia da PBH é ter uma arquibancada para o mirante, com gramado, bancos-jardineiras, quiosques comerciais com banheiro público e brinquedos, como gangorra, para as crianças.



Palco frequente das lentes de fotógrafos, amadores ou não, a Sapucaí recebeu, em 2018, lunetas para auxiliar na contemplação da galeria ao ar livre. O projeto, segundo muitos visitantes, revelou uma nova BH.



Segundo a prefeitura, atualmente, a rua não tem espaços qualificados para uso e apropriação por moradores e visitantes. Além dos passeios estreitos, ainda há uma faixa de estacionamento de veículos e a maior parte da rua é destinada apenas aos veículos.



O objetivo do novo projeto da PBH é tornar o espaço mais agradável e seguro para os frequentadores. "Reforçar o turismo, reduzir os conflitos entre pedestres e veículos, além de valorizar bens culturais e paisagísticos presentes na via e potencializar o uso do mirante", completa a Prefeitura.



Inspirado em Barcelona

Debate antigo

A ideia de fortalecer o polo cultural e gastronômico da rua Sapucaí, com o fechamento da via, é debatida desde 2012. O projeto inicial propunha um calçadão com mesas espalhadas e iluminação especial.



Houve até mesmo uma proposta de fechar a rua somente aos domingos. Os projetos, no entanto, ficaram só no papel.



Leia também: Nova Avenida Afonso Pena? Proposta prevê faixas de ônibus e mais asfalto

Hoje, a rua tem cerca de 11 restaurantes e bares, além de ser um ponto de encontros e eventos culturais durante o ano, como shows, peças de teatro e o próprio Carnaval. A Sapucaí também é um ponto privilegiado no Ano Novo para acompanhar a queima de fogos realizada na Praça da Estação.



Os estabelecimentos da região conseguiram, durante a pandemia, autorização para uso de parte da Sapucaí para mesas e cadeiras. A ideia de fortalecer o polo cultural e gastronômico da rua Sapucaí, com o fechamento da via, é debatida desde 2012. O projeto inicial propunha um calçadão com mesas espalhadas e iluminação especial.Houve até mesmo uma proposta de fechar a rua somente aos domingos. Os projetos, no entanto, ficaram só no papel.Hoje, a rua tem cerca de 11 restaurantes e bares, além de ser um ponto de encontros e eventos culturais durante o ano, como shows, peças de teatro e o próprio Carnaval. A Sapucaí também é um ponto privilegiado no Ano Novo para acompanhar a queima de fogos realizada na Praça da Estação.Os estabelecimentos da região conseguiram, durante a pandemia, autorização para uso de parte da Sapucaí para mesas e cadeiras.

A proposta da Prefeitura de Belo Horizonte usou como referência as "Superquadras" de Barcelona, na Espanha, projeto que limita a circulação de carros em quarteirões na área central, e transformou as ruas em zonas de pedestres e ciclistas.A iniciativa inovadora ganhou prêmio no ano de sua implantação, em 2012. A ideia da cidade espanhola é criar verdadeiras ilhas de calmaria no trânsito da cidade e incentivar a ocupação do espaço público pelos moradores.