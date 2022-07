'Meia tonelada de lixo por dia': gerente de limpeza de BH sobre Rua Sapucaí

Rua Sapucaí recebe um fluxo intenso de pessoas e demanda uma atenção especial na limpeza devido ao grande número de bares que o local abriga (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

A Rua Sapucaí é um dos pontos mais procurados pela juventude de Belo Horizonte devido à quantidade de bares e restaurantes. Porém, o comportamento dos cidadãos quanto ao lixo vem preocupando a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), pois, todos os dias, são retirados em média 500kg de lixo, ou meia tonelada.

A informação é de Denilson Pereira Freitas, gerente de limpeza da Regional Centro- Sul de Belo Horizonte. Ele contou à reportagem do Estado de Minas que, somente de garrafas de vidro, em um fim de semana são retiradas cerca de 2 toneladas da rua Sapucaí. Além disso, são gastos 60 mil litros de água e 30 litros de detergente e desinfetante para a limpeza, retirando cheiro de urina dos muros e das calçadas.





Mais de 10 bares funcionam na Sapucaí e arredores. No domingo, a reportagem flagrou um dos funcionários da limpeza registrando com fotos o procedimento de recolhimento do lixo.

A SLU escalreceu que as fotos são feitas porque a rua Sapucaí recebe um fluxo intenso de pessoas e demanda uma atenção especial na limpeza devido ao grande número de bares que o local abriga. "A rua é limpa três vezes ao dia e lavada três vezes na semana, e, geralmente, para acompanhar o processo de evolução dos trabalhos e a atuação das equipes, a limpeza é registrada em fotos e vídeos. A ação pode gerar, inclusive, a atuação da equipe de mobilização social e da fiscalização no local, quando necessário. O mesmo procedimento é adotado em outros locais da cidade onde a demanda de limpeza é maior", explica a SLU.

"Tiramos as fotos porque sempre somos questionados sobre a limpeza, tem dia que limpamos lá 5 vezes, ainda mais fim de semana. As pessoas vão nos canais da Prefeitura e reclamam que está sujo, e fica mesmo. A gente acaba de limpar uma ponta, quando vamos para o outro lado já sujou de novo", conta Denilson. Por esse motivo, as fotos são registradas com anotação de horário e data.

O gerente explica que as equipes de limpeza recebem uma programação antecipada de onde limpar. "Quando tem evento por exemplo, nós já recebemos a orientação antes", disse.

Como os cidadãos podem colaborar

"Tudo se resume à educação e ao bom senso. As pessoas têm que ter consciência de que o lixo é na lixeira, não na rua." O gerente disse também que o poder público oferece aos estabelecimentos do local orientações de como tratar seus resíduos.

"São feitos trabalhos de conscientização com os bares e com os frequentadores, mas não tem adiantado. Fazemos campanhas educativas reforçando os combinados do horário de colocar o lixo, de jogar as garrafas apenas dentro dos contêineres", explicou.

De acordo com ele, a quantidade de lixo gerada na Sapucaí só é superada pela limpeza em dias de jogo no Mineirão. Locais como a região da Savassi e o encontro da Av.Amazonas com rua Espírito Santo também se destacam na quantidade de lixo aos fins de semana.



*estagiária sob supervisão