'Limpeza nas alturas': faxina chama a atenção no Centro de BH

Mulher limpa as janelas usando uma escada (foto: Helvécio Carlos/EM/D.A Press)

Uma cena inusitada chamou a atenção de observadores mais atentos que passaram pela Praça Sete, no Centro de BH, na tarde deste sábado (25/6). Uma mulher estava limpando janelas nos andares mais altos de um prédio.





O momento foi registrado pela equipe do Estado de Minas e impressiona pelo risco da atividade.

Em um pequeno espaço do lado de fora do edifício estava posicionada uma escada para auxiliar no serviço.

Além disso, a mulher parecia estar presa a uma corda posicionada em toda a extensão das janelas.