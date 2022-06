Amigos surpreendem mulheres e escrevem 'Te amo' nas ruas de BH

"Te amo" no mapa mostra o trajeto usado pelos maridos para surpreender as esposas (foto: Arquivo pessoal de Reinaldo Quintão)

O que você pensaria se fosse enganado por seu marido ou namorado no Dia dos Namorados? Mas e se for uma armação surpreendente e que envolva amor acima de tudo? Pois foi isso que quatro amigos fizeram para suas esposas. Eles, que já marcaram uma viagem para o ano que vem, para percorrer o Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, armaram um treinamento, uma caminhada para a manhã deste domingo (12/6), em Belo Horizonte. No final, a surpresa para as companheiras. O trajeto feito por eles reunia uma frase: “Te amo”.

Reinaldo Quintão, Lúcio Medeiros, Rodrigo Santos e Enos Kuhlmann com as mulheres, Cibele Medina, Adriana Medeiros, Juliana Raio e Stael Kuhlmann começaram a planejar a viagem para a Espanha há cinco anos. Desde então, fizeram vários trajetos como treinamento. Já foram à Serra do Cipó, Ibitipoca, Volta da Contorno, Volta da Pampulha, e planejam caminhar, agora, na Serra do Caraça.

E dessa maneira, eles planejaram uma caminhada que começou na Praça da Liberdade, onde se encontraram ainda pela manhã. As esposas não sabiam de nada. “A ideia surgiu a partir de vídeos vistos na internet”, conta Reinaldo, que diz ter visto um vídeo de um avião, na Holanda, em que o piloto pede a esposa em casamento.

Lúcio diz que quando Reinaldo falou sobre o assunto, eles procuraram outros vídeos e viram o de uma ação de marketing de uma empresa automobilística, que usou o deserto do Saara, para escrever, na areia, com um carro, o nome da empresa.

Segundo Lúcio, eles passaram a pensar em escrever “Te amo” em 2018. “Começamos, então, a procurar lugares e trajetos possíveis dentro de Belo Horizonte.

Pois na manhã deste domingo, a ideia se consolidou. Eles partiram da Praça da Liberdade. No entanto, a situação pareceu bastante confusa para as mulheres.

“A gente, muitas vezes, ficava indo e vindo. Eles diziam que tinha errado o caminho e faziam a gente voltar por uma rua, um lugar, onde já havíamos passado”, diz Cibele, que confessa que achou aquilo muito estranho. “Eles nunca fizeram qualquer trajeto e depois ficavam desorientados”.

E assim, entre idas e vindas, diversas, eles acabaram chegando ao ponto final, um café, no Bairro Funcionários. Tudo tinha sido minuciosamente planejado e somente ao chegar no ponto final revelaram a história para as companheiras.

Ao chegarem no café, a primeira surpresa. Havia uma mesa, com oito lugares, preparada para eles. Em cima da mesa, chocolates e flores. As mulheres se surpreenderam, no entanto, a revelação maior, sobre o trajeto e que as deixaria encantadas.

“Foi aí que peguei o celular e abri o mapa, mostrando, primeiro o trajeto e em seguida, a mesma foto, com a frase “Te amo”, nosso plano deu certo, pois elas adoraram”, conta Reinaldo.

“Pra mim, foi surpreendente. Nós, as esposas, pensávamos que era apenas uma caminhada, e que eles, realmente, tinham errado o caminho diversas vezes. Era um tal e ir e voltar que não acabava mais. Eu não entendia nada. Ainda mais quando nos disseram que a caminhada terminaria num café, onde tomaríamos um lanche. Aí foi que entendi menos ainda, pois café aberto aos domingos. Nunca havia pensado nessa possibilidade. Mas depois que nos revelaram a foto do mapa, entendemos. E olha, isso vai ficar na minha memória pra sempre. Foi um baita presente do Dia dos Namorados", diz Adriana.

O projeto Compostela

Reinaldo diz que a ideia das caminhadas, surgiu para que se preparassem para a longa caminhada de Santiago de Compostela. Todos os fins de semana, desde que deram início ao projeto, eles fazem caminhadas, como forma de se prepararem para o longo caminho.

“Vamos no ano que vem. Nos, os quatro homens, faremos o percurso de 800 quilômetros. Nossas mulheres vão se juntar à gente, quando faltarem 100 quilômetros”, conta ele.

Tudo está planejado minuciosamente e a expectativa é que possam cumprir de 25 a 30 quilômetros por dia. “Calculamos que faremos a caminhada em um mês. Não vejo a hora de chegar lá. E o que fizemos hoje foi não só uma forma de nos prepararmos, mas também de comemorar o “Dia dos Namorados”.