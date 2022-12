Sete Lagoas registra novo tremor de terra na madrugada desta quarta (28)

Mapa indica ponts onde houve o abalo: tremor foi o terceiro maior registrado em termos de magnitude (foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Reprodução)

Moradores de vários bairros de Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, relataram novo tremor de terra no início da madrugada desta quarta-feira (28/12).De acordo com informações do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB), o abalo, ocorrido à 0h42, teve magnitude de 2,8mR (intensidade medida pela escala Richter), o terceiro maior já registrado no munícipio.Segundo relatos, os tremores foram sentidos nos bairros do Carmo, Montreal, Interlagos, Luxemburgo, Nova Cidade, Jardim Europa e Jardim Arizona.Em agosto de 2022, uma equipe de especialistas do Observatório Sismológico da UnB instalou na cidade sete sismógrafos para o monitoramento de qualquer tremor na região.Em 29 de abril, Sete Lagoas teve um tremor registrado de 3mR, o de maior magnitude até então. Em 28 de julho, outro abalo foi registrado, dessa vez o segundo maior, com magnitude 2,9mR.